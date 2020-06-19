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برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن اختراق موقع المراكز الطبية المتخصصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد،بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاتصالات والصحة، بشأن اختراق موقع المراكز الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة، مساء الخميس  18 يونيو 2020 من قبل مجموعة من الهاكرز، وقيامهم بترك رسالة تتضمن عبارات مسيئة إلى مصر.

وأوضح فؤاد، أن هذا الإختراق يأتى بعد أشهر قليلة من إختراق الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية  في 1 فبراير 2020 من قبل مجموعة من الهاكرز الإيرانيين، والذي كنا قد تقدمنا بصدده بطلب إحاطة متسائلين عن  دور المركز الوطني الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات (EG-CERT  ) والمسئول عن حماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي.

وتابع فؤاد:" فكما هو موضح على الموقع الرسمي للمركز أن ( الهدف الرئيسي للمركز هو تعزيز أمن البنية التحتية المصرية للإتصالات والمعلومات من خلال اتخاذ إجراءات استباقية )، متسائلا عن  دور المركز الوطني الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات (EG-CERT  ) المسئول عن حماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة عن هذه الاختراقات المتكررة التي تحدث و مدى إستجابة الوزارات لتوصياته.

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