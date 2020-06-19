محافظ بورسعيد يعلن انتهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وأشار المحافظ، في بيان إعلامي، إلى أنه جرى التأكيد على توفير زائرة صحية وطبيب وممرضة لكل لجان امتحانات الثانوية العامة البالغ عددها 17 لجنة بالإضافة إلى 4 لجان ثانوية أزهرية، مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، والتأكد من ارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها.

وأكد محافظ بورسعيد على أن متطوعي مديرية الشباب والرياضة وجمعية مشكاة نور، سيقومون بتنظيم دخول الطلاب واستقبالهم أمام اللجان، وإرشادهم وتهيئتهم نفسيًا، مؤكدا على أنه سيجرى المتابعة الدورية لانتظام العملية الامتحانية، والتعامل الفوري مع أي معوقات وسرعة حلها.