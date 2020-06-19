خلال 60 يومًا.. لماذا ارتفعت أعداد مصابي كورونا في كفر الشيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعتبر محافظة كفر الشيخ، من المحافظات التي سجلتها وزارة الصحة المصرية، ضمن الأقل في تسجيل أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في بداية تفشي الفيروس في مصر، إلا أنه خلال شهري مايو، ويونيو، ارتفعت أعداد المصابين وفق إحصائية سجلتها إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ.

الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، حين سؤاله عن أسباب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في كفر الشيخ"، أكد عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة للحماية، وكذا عدم التزام المخالطين بنفس الإجراءات.

ويرى الدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه المركزي، بأن تزايد حالات المصابين بفيروس كورونا يعود إلى عدم إدراك المواطن نفسه لخطورة انتشار العدوى، فلا يشعر بها إلا عندما يصاب بالفيروس.

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وأضاف الدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، أن توقعاته الطبية تتضمن انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا بنهاية شهر يونيو الجاري، بناء على ما جرى إثباته علميًا عندما يمر أي مكان في العالم بجائحة عدوى تدوم 3 أشهر وترتفع معدلاتها وتبدأ تنخفض في الـ3 أشهر التي تليها، حتى تختفي العدوى نهائيًا.

وفي السياق كشف مصدر مسئول في مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية جائحة فيروس كورونا في المحافظة، وحتى يوم 16 / 6 / 2020، بلغ 3514 حالة، بينهم 1246 حالة إيجابية مصابين بالفيروس، و1808 حالة سلبية، و460 نتيجة لم ترد بعد.

وقال المصدر، إن عدد حالات التعافي بلغ 165 حالة، و43 حالة وفاة، و1038 حالة ما يزالون تحت العلاج، وإجمالي عدد المخالطين 5679 حالة، بينهم متابعات منتهية بلغت 2478 حالة، و3201 تحت المتابعة.

وأضاف أن ترتيب المراكز والمدن بالمحافظة التي سجلت أعلى أرقام المصابين بفيروس كورونا يتضمن كفر الشيخ في المقدمة بإجمالي 346 حالة إيجابية، ويليه دسوق بإجمالي 254 حالة، وقلين 139 حالة، وسيدي سالم 102 حالة، وبيلا 86 حالة، والحامول 78 حالة، وفوه 42 حالة، والرياض 40 حالة، ومطوبس 29 حالة، وبلطيم 20 حالة، وسيدي غازي 17 حالة.