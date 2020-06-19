مقتل ربة منزل خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 2 من أبنائها، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء عمومة من عائلة "أبو العلا"، بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أسيوط بالحادث، وانتقال الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.
تبين من المعاينة الأولية، وقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء عائلة في مركز أسيوط، ما أسفر عن مقتل "سناء. ا" 45 عامًا، وإصابة 2 من أبنائها "دينا. ع" 17عامًا، وشقيقها "حسام" 18عامًا.
جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
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