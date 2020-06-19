الصحة العالميّة تؤكد كشف أوّل علاجٍ ثبت أنه "يخفض مستوى الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا"

رحبت منظمة الصحة العالمية بالنتائج الأولية لإستخدام دواء "ديكساميثازون" في علاج عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والذي قالت إنه ثبتت قدرته على خفض خطر الوفاة للمصابين بالمرض.

قالت المنظمة في بيان، إنها "ترحب بالنتائج الأولية للاختبارات السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة وتظهر أن ديكساميثازون، نوع من كورتيكوستيرويدات، قد ينقذ حياة المصابين بحالات حرجة لمرض COVID-19".

وأشارت المنظمة إلى أن إختبارات الدواء أظهرت أن "هذا العلاج يخفض مستوى الوفيات بين المرضى المربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعية بنسبة حوالي الثلث، بينما وصلت نسبة تراجع الوفيات بين المرضى الذين يتلقون فقط الأوكسيجين إلى الخمس".

ولفتت المنظمة مع ذلك إلى أن الفائدة من إستخدام هذا العقار تم رصدها لدى المصابين بحالات حرجة، ولم يتم تسجيلها لدى المرضى في حالات متوسطة أو طفيفة.

وتعليقا على هذا التطور، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "هذا أول علاج ثبت أنه يخفض مستوى الوفيات بين المصابين بعدوى COVID-19 الذين يحتاجون إلى الأوكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعية".

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وأضاف "إنه خبر ممتاز، وأهنئ حكومة المملكة المتحدة، وجامعة أوكسفورد وموظفي المستشفيات والمرضى الكثيرين الذين أسهموا في تحقيق هذه الطفرة العلمية التي تنقذ حياة الناس".

وأوضح علماء الجامعة أن إعتماد هذا الدواء لعلاج المرض يخفض خطر الوفاة بين المصابين الذين يتلقون الأوكسجين بنسبة 20%، وبين المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي بنسبة 35%.

وجرى تجريب هذا العقار خلال الإختبارات على 2104 مصابين بالفيروس وكانوا يتلقون 6 مليغرامات من "ديكساميثازون" يوميا على مدار 10 أيام.

المصدر: RT