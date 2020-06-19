الصين تعلن إعفاء دول إِفريقية من سداد بعض القروض

نقل التلفزيون الصيني، اليوم الأربعاء، عن الرئيس ”شي جين بينغ“ قوله خلال كلمة ألقاها في قمة الصين-أفريقيا، إن بكين ستعفي بعض الدول الأفريقية (لم يذكرها) من سداد قروض دون فوائد يحين موعد استحقاقها في نهاية 2020.

وأبلغ ”شي“ القمة أنه في إطار منتدى التعاون الصين-أفريقيا، ستقدم الصين المزيد من التسهيلات في سداد القروض لبعض الدول ومن بينها دول أفريقية.

وأضاف ”شي“ أن الصين مستعدة لإعطاء أولوية للدول الأفريقية عندما تكون هنالك لقاحات لمرض ”كوفيد-19“ جاهزة للاستخدام.