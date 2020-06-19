انخفاض قياسي للريال الإيراني أمام الدولار

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ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 188 ألفا و200 ريال إيراني، بارتفاع نسبته 20 بالمئة مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، بحسب تقرير لموقع “راديو فردا”.

وحتى الأحد، كان الدولار أقل من 180 ألف ريال، لكنه ارتفع خلال التعاملات التجارية في السوق الإيراني المفتوح بين المواطنين وتجار العملة.

ووضعت سنتان من العقوبات الاقتصادية الأميركية وأربعة شهور من وباء كورونا ضغطا هائلا على الاقتصاد الإيراني، واضطرت طهران إلى إنفاق احتياطاتها من العملة الأجنبية وطبع الأموال.

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وكان موقع “راديو فردا” قد أفاد الاثنين بأن المعروض النقدي في البلاد قد نما بنسبة 31 بالمئة من مارس 2019 إلى مارس 2020، مما أدى إلى زيادة التضخم وتآكل قيمة الريال.

وارتفعت الديون الحكومية للبنوك بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى 4 آلاف تريليون ريال، أي زيادة بأكثر من الضعفين بالمقارنة بما كانت عليه قبل خمسة أعوام.

وزعم رئيس البنك المركزي قبل أسبوع بأن سوق العملة مستقر، حيث أصر على أن البنك كان قادرا على منع خفض قيمة العملة مرة أخرى.

وكان البنك قد حظر في أول يونيو، حمل المواطنين أكثر من 10 آلاف يورو من العملة الأجنبية.