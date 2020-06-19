كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. ديلي ميل: دعوى قضائية تتهم شقيق أمير قطر بالقتل فى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دعوى قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن خالد بن حمد آل ثانى، شقيق أمير قطر تميم بن حمد، وجه طاقم العاملين لديه بقتل أمريكيين على الأراضى الأمريكية، ما يسلط الضوء على تاريخ العنف والتهديدات الذى مارسه نظام الحمدين طيلة السنوات الماضية.

ووفقا للدعوى المدنية الفيدرالية المرفوعة فى ولاية ماتشوستش، الثلاثاء الماضى، فإن ستة أمريكيين كانوا يعملون فى السابق لصالح الأمير القطرى رفعوا الدعوى ضده، متهمين إياه بالإقدام على أفعال مشينة، وتوجيهه أوامر لاثنين من العاملين لديه بقتل أشخاص، والتهديد بقتل موظفين آخرين بين العاملين لديه، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال أحد المدعين، ويدعى رامز طعمة، ابن طعمة طعمة مدير أعمال مايكل جاكسون، إن الأمير القطرى هدد بقتله، قائلًا له: "يمكنك مهاتفة والدك، وإخباره بأنك ستدفن فى الصحراء".

وأضاف طعمة، 33 عامًا، أن شقيق أمير قطر اختطفه وأبقاه سجينًا فى الدوحة لعدة أيام، وحاول توريطه فى جريمة، وألقى به فى السجن.

كما أوضح مدعى آخر يدعى، تيرى هوب، الذى عمل ضمن فريق الأمير القطرى لسباق السيارات، أنه فى الفترة بين 2010 و2012، أمره بقتل أحد خصومه، ثم مالك مضمار السباق "American Drag Racing League"، وزوجة المالك.

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وأشار هوب، إلى أن خالد بن حمد أخبره بأنه سيكون مستقرًا ماليًا لبقية حياته، حال تنفيذه عمليات القتل، لكنه رفض، وأنه أثناء عمله لصالح شقيق أمير قطر عام 2016 فى الدوحة، قاد الأخير سيارته إلى الصحراء، وضرب سائقه حتى الموت أمامه.

وأضاف، أنه كلما زادت توسلات السائق، كلما ازداد عنف الأمير القطرى فى الضرب، مشيرًا إلى أنه شاهده وهو يستل مسدسه، ثم سحب السائق من مؤخرة رأسه، ووضع المسدس فى فمه.

وقال إنه شاهد شقيق أمير قطر عندما ضرب السائق فى مؤخرة رأسه، وسقوط السائق، حتى توقف صدر السائق عن الارتفاع، فى إشارة لتوقف التنفس، حتى أصبح فى النهاية جثة هامدة.

وجاء فى الدعوى أنه هدده قائلا: "هذا ما يحدث عندما تتجاوزنى.. هذا عالمى"، مشيرًا إلى أن حراس الأمير ألقوا بجثمان الرجل فى الجزء الخلفى للسيارة".

يذكر أن المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، كانت رفعت العام الماضى، دعوى ضد شقيق أمير قطر بعد تهديده لحارسه الشخصى ماثيو بيتارد، بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين آخرين، وكذلك احتجاز وتعذيب ماثيو أليندى مسعفا كان يعمل لديه.

وعمل الموظفان لدى شقيق أمير قطر، وقالا إنهما تعرضا للتهديد عندما رفضا الانصياع لأوامر بقتل أمريكيين اثنين فى سبتمبر عام 2017، كما كشفت صحيفة "عرب نيوز" الناطقة بالإنجليزية، الشهر الماضى، عن أن خالد آل ثانى قتل بنفسه موظفًا هنديا، بمزاعم إهانة زوجته.