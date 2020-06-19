كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تخفض مستوى الخطر الوبائي لمواجهة "كورونا" للدرجة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، قرارا بخفض مستوى الخطر الوبائي في المملكة المتحدة؛ نظرا لظهور مؤشرات إيجابية في الوضع بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان لها، أن المركز المشترك للأمن البيولوجي أصدر توصيات بخفض مستوى الخطر الوبائي من الدرجة الرابعة (التي تقضي بأن الجائحة في طور الدوران العام ويتفشى الفيروس بوتائر تصاعدية مع درجة انتقال مرتفعة) حتى الدرجة الثالثة (التي تقضي بأن الجائحة في طور الدوران العام فقط).

وأكد البيان، أن كبار المسؤولين الصحيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية راجعوا الوضع واتفقوا على قبول التوصيات الصادرة.

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وأشار إلى التراجع المستمر في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في جميع الأجزاء الأربعة من المملكة المتحدة، محذرا في الوقت نفسه من أن ذلك لا يعني أن الجائحة قد تم تجاوزها.

وأوضح البيان أن الفيروس لا يزال في طور الدوران العام، ومن المتوقع تفشيه في مناطق محددة في المستقبل.

ولفتت الحكومة إلى أن النجاحات في المعركة ضد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة أحرزت بفضل جهود المواطنين، مناشدة إياهم الاستمرار في الالتزام بالتوجيهات الصحية بغية ضمان تطوير هذا التقدم.

وتحتل بريطانيا بـ300469 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" بينها 42288 حالة وفاة، المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.