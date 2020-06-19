كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هاتفيا.. عقيلة صالح يبحث مع سفيرة فرنسا تطورات الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح، اتصالاً هاتفياً من سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لو فرابير دو هيلين، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن عقيلة صالح تناول مع سفيرة فرنسا خلال الاتصال سُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

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وأكد الجانبان على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمرتزقة، بالإضافة إلى إنشاء آليات تضمن توزيع عادل لثروات الليبيين.

وشددت بياتريس، على دعم فرنسا لمجهودات مصر لإنهاء الأزمة الليبية، في إشارة إلى المبادرة التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً لتسوية الأزمة.

كما أكد الجانبان، على أن الحل في ليبيا سياسي، وعلى وجوب استئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، وضرورة وقف التدخلات الخارجية واحترام السيادة الليبية والتوزيع المنصف والعادل لموارد البلاد.