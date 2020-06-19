كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عُمان: تسجيل 852 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة أن الإصابات توزعت منها 368 لعُمانيين، و484 لغير عُمانيين.

وأضافت الوزارة، أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 27670، سجل من بينها 125 وفاة وتماثل 13974 للشفاء.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3317 فحصاً إدخل على إثرها 55 حالة للمستشفيات اليوم الجمعة ليبلغ عدد من دخلوا المستشفيات 389 حالة بالإضافة إلى 102 حالة في العناية المركزة.