كشفت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، خلو جميع العاملين، والمستخدمين في المحطة الطرقية في بني ملال، من فيروس ﻛﻮروﻧﺎ، بعدما أجريت لهم التحاليل المخبرية، قبل يومين.
وأوضح وليد الضو لـ”اليوم24″ أن التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، التي أجريت لـ476 شخصا من العاملين، والسائقين في المحطة الطرقية في بني ملال، جاءت جميع نتائجها سلبية.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا المؤشر إيجابي، وسيساعد في عودة نشاط المحطة الطرقية في أقرب وقت ممكن، في انتظار قرار السلطات المختصة بالسماح للحافلات باستئناف نشاطهما.
وكانت السطات الصحية قد أخضعت جميع العاملين، والمستخدمين، والسائقين في المحطة الطرقية في بني ملال، للفحوصات المبكرة في إطار استراتيجية وزارة الصحة، للكشف المبكر عن فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر التحاليل تبعد كورونا عن 476 من العاملين والسائقين في المحطة الطرقية في بني ملال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.