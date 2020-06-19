التحاليل تبعد كورونا عن 476 من العاملين والسائقين في المحطة الطرقية في بني ملال

كشفت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، خلو جميع العاملين، والمستخدمين في المحطة الطرقية في بني ملال، من فيروس ﻛﻮروﻧﺎ، بعدما أجريت لهم التحاليل المخبرية، قبل يومين.

وأوضح وليد الضو لـ”اليوم24″ أن التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، التي أجريت لـ476 شخصا من العاملين، والسائقين في المحطة الطرقية في بني ملال، جاءت جميع نتائجها سلبية.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذا المؤشر إيجابي، وسيساعد في عودة نشاط المحطة الطرقية في أقرب وقت ممكن، في انتظار قرار السلطات المختصة بالسماح للحافلات باستئناف نشاطهما.

Advertisements

وكانت السطات الصحية قد أخضعت جميع العاملين، والمستخدمين، والسائقين في المحطة الطرقية في بني ملال، للفحوصات المبكرة في إطار استراتيجية وزارة الصحة، للكشف المبكر عن فيروس كورونا.