حكومة سبتة المحتلة تلغي شعيرة الأضحى لهذه السنة

أعلنت الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة، عن إلغائها لشعيرة عيد الأضحى، والتي كان يخلدها مئات المسلمين في المدينة المحتلة.

وقالت حكومة سبتة المحتلة، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إن هذا القرار، يأتي لاعتبارات صحية، ونزولا عند طلب المصالح الصحية بالمدينة، والتي رأت في تخليد الشعيرة خطرا على المدينة، بالنظر للتجمعات التي يمكن أن تنتج عنها.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار، يأتي منسجما مع قرارات سابقة اتخذتها ذات الجهة، تقضي بتعليق كافة الأنشطة والاحتفالات المبرمجة، إلى غاية شهر شتنبر المقبل.

هذا القرار، يعني تعليق إدخال المواشي المخصصة لإحياء هذه الشعيرة إلى المدينة المحتلة، وإلغاء صفقات الخيام التي كانت قد أطلقت استعدادا لاحتضان العائلات التي كان من المنتظر أن تحيي المناسبة.