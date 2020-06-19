برأسمال بلغ 30 مليون سنتيم.. نادي المغرب التطواني يتحول إلى شركة رياضية

أعلن نادي المغرب التطواني لكرة القدم، أمس الخميس، عن تحويل الفريق من جمعية إلى شركة رياضية تحت اسم “المغرب أتلتيك تطوان” برأسمال بلغ 30 مليون سنتيم.

وكشف بلاغ للنادي أنه “في إطار مواكبته للمستجدات التشريعية، المتعلقة بتأسيس الشركات الرياضية في المغرب، وبعد استكمال الإجراءات المسطرية، وإسوة بباقي الأندية الوطنية، فقد تم خلق شركة رياضية تحت اسم المغرب أتلتيك تطوان”.

وأضاف البلاغ ذاته أن النادي يبقى المالك الفعلي للشركة بنسبة 99,87 في المائة، وله كامل الصلاحيات لفتح رأسمالها في وجه المستثمرين في الوقت المناسب بغض النظر عن الأشخاص، الذين يكونون المكتب المسير، الذي يبقى من المتغيرات خلافا للنادي، الذي يبقى هو الثابت.