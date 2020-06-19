برشلونة يواجه إشبيلية الليلة فى قمة الدوري الإسبانى

يواجه نادي برشلونة، في مبارة نارية، نظيره إشبيلية، مساء اليوم الجمعة، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، الذى تم استئنافه، أخيرا، بعد توقف دام لثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويسعى برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، إلى العوة بثلاث نقاط من ملعب إشبيلية، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، الذي يسعى هو الآخر للحفاظ على مركزه، للمشاركة، الموسم المقبل، فى مسابقة دورى أبطال أوربا.

وكان النادي الملكي، ريال مدريد، أمس الخميس، قد رفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة، بعدما تفوق على نادي فلنسيا بـ3-0 ليبقي على منافسة محتدمة مع بطل الموسمين الماضيين.