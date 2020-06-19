شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة تقتل جنديين في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مسؤول الشرطة في المدينة فرخ لوغر أن الانفجار نجم عن قنبلة كانت مزروعة في سوق المدينة، وانفجرت بالقرب من سيارة للقوات شبه العسكرية.
وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.
من جانبه قال المتحدث باسم حكومة إقليم السند مرتضى وهاب إن الانفجار يعد عملاً إرهابياً ومحاولة لضرب أمن الإقليم.
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