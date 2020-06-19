تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو.. هاشتاج ’’مصر العفية مع السيسي‘‘ يتصدر تويتر

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#مصر_العفيه_مع_السيسي"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

واحتفى المغردون بإنجازات الرئيس السيسي، خلال الـ6 سنوات الماضية، بعد توليه الحكم، بناءً على مطالب شعبية.

وأثنى المغردون على ملف تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى المبادرات الطبية التي رعاها الرئيس، مثل مبادرة 100 مليون صحة وغيرها، كما أشادوا بعودة الدور الريادي لمصر في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

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كما أشاروا إلى الجهود المصرية، في تدفق الاستثمار الأجنبي في البلاد، إضافة إلى الاكتشافات الجديدة للغاز والبترول.

وفيما يلي جانب من التغريدات على الهاشتاج: