شكرا لقرائتكم خبر عن صحف اليونان: وزير خارجيتنا ناقش مع المصريين القضية الليبية واستفزازات تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصحافة اليونانية، زيارة وزير خارجيتها نيكوس دندياس، إلى القاهرة، مشيرة فى عناوينها الرئيسية إلى رغبة مصر فى تعزيز التعاون مع اليونان في مختلف المجالات، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي رحب بوزير الخارجية نيكوس دندياس في القصر الرئاسي بالقاهرة.

ونقلت وسائل الإعلام اليونانية، بيانات رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية المصرية، والتى أكدت قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضية الليبية.

وأشارت الصحف إلى تقدير اليونان لروابطها القوية مع مصر، والتي تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين دول البحر الأبيض المتوسط، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الإطار الثلاثي، و آلية للتعاون بين مصر واليونان وقبرص، وكذلك منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​للغاز الطبيعي ، الذي يضم أعضاؤه مصر وقبرص واليونان وإيطاليا وإسرائيل والأردن وفلسطين ، والذي تم إنشاؤه.

ونقلت صحيفة eleftherostypos أن وزير الخارجية نيكوس دندياس كرر دعم بلاده لمبادرة إعلان القاهرة التي تمثل رسالة سلام واستقرار ليس فقط لليبيا ولكن للمنطقة بأسرها".

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