تحاليل كورونا تكشف عن 424 حالة إصابة إضافية بإقليم القنيطرة ..وتجميع المرضى في مهب الريح

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة الناتجة عن البؤر الوبائية في معامل الفراولة بإقليم القنيطرة، ظهر اليوم الجمعة، بعدما كشف توسيع التحاليل المخبرية عن 424 حالة إصابة جديدة بعدد من المعامل في منطقة مولاي بوسلهام.

وجاءت هذه الحصيلة بعدما أجرت السلطات الصحية نحو 6 آلاف تحليل مخبري، أظهرت في وقت سابق اليوم 164 حالة إصابة بمعمل الفراولة بالدلالحة، يضاف إليها 159 حالة ناتجة عن البؤرة الوبائية الأولى التي اكتشفت في قيادة الشوافع، دائرة لالة ميمونة.

وفي حصيلة إجمالية مؤقتة، بلغ عدد المصابين بسبب معامل الفراولة حتى الآن إلى 747 حالة، تتوزع أساسا بين الجماعات القروية “الشوافع” و”لالة ميمونة” و”مولاي بوسلهام” بالإضافة إلى حالات أخرى في باقي الجماعات المجاورة.

مصادر مطلعة أكدت أن هذا الإرتفاع الكبير في حالات الإصابة الجديدة بكورونا، سيجعل وزارة الصحة تتراجع مؤقتا عن قرارها بتجميع مرضى كورونا، بعدما تجاوز عدد الحالات النشطة، الطاقة الإستيعابية لمستشفيي بن سليمان وبنكرير، والتي لا تتعدى حاليا 1000 سرير.

وكان مسؤول بوزارة الصحة، قد كشف في وقت سابق لموقع اليوم 24″ أن الوزارة تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإستعايبة للمسشتفيين المذكورين، تحسبا لأي تطور في أعداد المصابين، لكن تفجر الوضع جاء أسرع من خطوات الوزارة.