العرائش..15 حالة شفاء جديدة من “كوفيد-19” ترفع عدد المتعافين إلى 191 حالة

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في إقليم العرائش، إلى حدود اليوم الجمعة، إلى 191 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 15 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
وبحسب مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش، فإن مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي وصل إلى 258 حالة، بعد تسجل 4 حالات جديدة.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات استقر في حالتين، منذ أزيد من شهرين.
وأبرز المسؤول نفسه أن مجموع الحالات المستبعدة من الإصابة بـ”كوفيد-19″ وصل إلى 6022 حالة.
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