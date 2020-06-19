تحولت جهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الجمعة، إلى الجهة الحاضنة لأكبر بؤرة صناعية لفيروس كورونا المستجد، لا تزال نشطة، إذ سجلت، اليوم، 164 حالة إصابة جديدة بكورونا.
وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″ إن بؤرة معمل الفراولة في نواحي مدينة القنيطرة، المعروفة باسم “للا ميمونة”، تقف وراء هذا الارتفاع الصاروخي في أعداد المصابين الجدد، اليوم، بكورونا في الجهة.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعدما تخطى عدد المصابين بكورونا في معمل الفراولة عتبة المائة، أجرت السلطات الصحية المختصة، أربعة آلاف تحليل، خلال الأيام القليلة الماضية، لعمال الوحدات الصناعية الأخرى، وهذا العدد الكبير، الذي كشف اليوم من المصابين، وهو من نتائج هذه التحاليل.
ومن أهم المستجدات، التي باتت تعرفها، اليوم، منطقة “لالة ميمونة”، أن فيروس كورونا انتقل من بؤرة صناعية واحدة، إلى وحدات صناعية أخرى في الجهة، موقعا المزيد من المصابين.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم، بلغ 206 حالة جديدة، في أكبر حصيلة منذ أيام، ويجد أكبر عدد منهم في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، فيما يتوزع الباقون على أربع جهات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا ينتقل من مصنع الفراولة إلى وحدات صناعية أخرى في “للا ميمونة” ويخلف أكبر حصيلة للفيروس في المغرب منذ أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.