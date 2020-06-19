بعد المجرد.. محمد رمضان ينال الدرع الماسي

حقق النجم المصري، محمد رمضان، انجازا، سجل للمرة الثانية في الساحة الفنية العربية، والإفريقية، بعد حصوله على درع يوتوب الماسي.

ووصل عدد مشتركي قناة محمد رمضان في يوتيوب إلى 10 ملايين مشترك، وكان بذلك ثاني فنان في القارة، والمنطقة العربية يحقق ذلك، بعد المغربي سعد لمجرد.

وقال رمضان حول الانجاز المذكور، أمس الخميس: “الحمد لله أول ممثل ومغني مصري يصل إلى 10 ملايين مشترك، ويحصل على الدرع الماسى من يوتيوب”.

وكان لمجرد قد حقق الانجاز نفسه، قبل أسبوع، تقريبا، بعدما قام جمهوره بحملة ترويج واسعة، من أجل جعله أول فنان عربي، وإفريقي يصل إلى الدرع الماسي.