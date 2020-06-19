كلوب يتلقى تحذيرا من المخاطرة بصلاح!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، تحذيرا من النجم السابق لمانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، داني ميلز، بخصوص النجم المصري، محمد صلاح.

ولم يشارك اللاعب المصري في بعض تدريبات ليفربول، مؤخرًا، كما أنه لم يظهر في المباراة الودية أمام بلاكبيرن.

وقال ميلز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية "لقد فاز ليفربول بالبريمييرليغ.. أليس كذلك؟ لذلك لا يهم حقا ما سيحدث".

وأضاف "يريد صلاح أن يكون هناك للاحتفال، لكن لا فائدة من التسرع والمخاطرة في الدفع به مرة أخرى بأي شكل وبأي مستوى".

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وتابع ميلز "إنه أمر سخيف وغير ضروري تمامًا أن يتم الدفع بصلاح، إذا لم يكن جاهزًا تمامًا لأي سبب، عليك أنت تنتظر فقط".

وواصل "خسر ليفربول مباراتين في موسمين. هذا أمر رائع بشكل لا يصدق خلال هذه الفترة، لكن هل سيخسرون 9 مباريات على التوالي؟ لن يحدث ذلك".

وأتم النجم السابق لمانشستر سيتي "كلوب لديه رفاهية الانتظار، ويمكن أن يقول للاعبيه الكبار عندما تكون لائقًا ومستعدًا، يمكنك العودة واللعب. ليست هناك حاجة لإجبارهم".