وزير الصحة الإماراتي: تصدّر بلادنا تمكين المرأة انعكاس للرؤية العالمية للقيادة الرشيدة

الجمعة 19 يونيو 2020

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن تصدر دولة الإمارات لمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان انعكاس للرؤية العالمية لقيادة الإمارات في تمكين المرأة، وأن الدولة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تواصل تعزيز مكانتها التنافسية والريادية لتحقيق رؤيتها المئوية وترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم.



وأشار معاليه إلى أن تبوّؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ضمن محور الكفاءة الحكومية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، يؤكد على المكانة المميزة التي تحتلها المرأة في دولة الإمارات وهو نتيجة لمسيرة متواصلة من تمكين المرأة في جميع المجالات، والذي أهلها لتكون شريكاً فاعلاً ورئيساً في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات.

وبين معاليه أن هذا الإنجاز، هو احتفاء عالمي بالقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في منح المرأة نصف عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وليرتفع معها تمثيل المرأة إلى 50%.

حيث إن القرار شكل محطة تاريخية وإنجازاً سبقت به دولة الإمارات الكثير من الدول حول العالم، وليؤكد أن المرأة في دولة الإمارات تمتلك كل القدرات للمشاركة في عملية صنع القرار من خلال المساهمة الفاعلة في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن والمساهمة كذلك في مناقشة القوانين والقرارات التي ترسم المستقبل.

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وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات عملت من خلال الإجراءات التي أقرتها لعمل أمانة اللجنة ممثلة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على تطبيق القرار بشكل فاعل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وأدت إلى إقبال كبير من العنصر النسائي على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

حيث بلغ المرشحات 180 مرشحة وبنسبة تجاوزت 36 % من إجمالي عدد المرشحين، والذي وفقاً للقرار وصل إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومن خلال الانتخابات 7 مرشحات من خلال العملية الانتخابية.

سجل حافل

وأشار عبد الرحمن العويس إلى أن المرأة الإماراتية تمتلك سجلاً حافلاً في مسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات، حيث حازت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس وترأست عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنها حققت سابقة على المستوى الإقليمي بتولي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر.

كما بين معاليه أن للمرأة الإماراتية بصمات مميزة في خدمة الوطن حيث إنها ومن خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي كانت صوتاً للأسرة والمجتمع، وعاملاً مهماً في صياغة ومناقشة تشريعات وقوانين لها انعكاسات بالغة الإيجابية وساهمت في الوقت ذاته في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وأشاد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع بالجهود الكبيرة والمميزة التي ساهمت في تحويل رؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى خطط وبرامج عمل مكنت من تبوؤ دولة الإمارات للمركز الأول في 23 مؤشراً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والذي هو بكل تأكيد اعتراف دولي وإنجاز جديد في سجل الإمارات الحافل بالنجاحات التي بدأت منذ تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.