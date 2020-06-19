شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان و393 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
سجّلت الإمارات 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وحالتي وفاة . وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 44,145 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفايات 300 حالة، مشيرة إلى تماثل 755 حالة للشفاء ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 30,996.
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