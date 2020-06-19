شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تمدد إيقاف ترحيل السوريين حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
يُذكر أن ألمانيا أوقفت عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب المعارك هناك لأول مرة عام 2012، وتم تمديد ذلك باستمرار منذ ذلك الحين.
وتكررت مطالب من الولايات التي يقودها التحالف المسيحي على وجه الخصوص بترحيل السوريين الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا إلى موطنهم. وبحسب تقديرات وزارة الخارجية الألمانية، لا يمكن حاليا اعتبار أي منطقة في سورية آمنة.
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