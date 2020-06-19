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ألمانيا تمدد إيقاف ترحيل السوريين حتى نهاية العام

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قرر وزراء داخلية ألمانيا على مستوى الولايات تمديد وقف الترحيل إلى سوريا حتى نهاية هذا العام، حسبما أعلنت الحكومة المحلية لولاية تورينجن الألمانية اليوم الجمعة عقب انعقاد مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا في مدينة إرفورت.

يُذكر أن ألمانيا أوقفت عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب المعارك هناك لأول مرة عام 2012، وتم تمديد ذلك باستمرار منذ ذلك الحين.

وتكررت مطالب من الولايات التي يقودها التحالف المسيحي على وجه الخصوص بترحيل السوريين الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا إلى موطنهم. وبحسب تقديرات وزارة الخارجية الألمانية، لا يمكن حاليا اعتبار أي منطقة في سورية آمنة.

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