شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء العالمي" بحاجة لتمويل عاجل منعًا لإيقاف أسطوله الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن حاجته لتمويل عاجل للحفاظ على استجابته لوباء كوفيد ١٩ وأن البرنامج لن يكون أمامه خيار سوى إيقاف معظم أسطوله الجوي بحلول نهاية يوليو .

وقالت المتحدثة اليزابيث بيرس: إن ميزانية الخدمات المشتركة البالغة ٩٦٥ مليون دولار أمريكي تمول للحفاظ على الخدمات الجوية حتي نهاية العام الجاري، مضيفة أن البرنامج لم يصله من تلك الميزانية سوى ١٤٪؜ فقط ، أي ١٧٨ مليون دولار.

وأشارت أن عدم انحسار الوباء حتى الآن، يستوجب خطة الاستجابة التي لم يسبق لها مثيل.