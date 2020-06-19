شكرا لقرائتكم خبر عن "وزراء الرياضة العرب" يناقش دعم الشباب في ظل أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماعات اللجان الفنية المعاونة ( الشبابية - الرياضية –المالية ) عن بعد (online) خلال الفترة من 22 الى 28 يونيو الجاري، على أن يكون اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد (online) يوم الاحد الموافق 5 يوليو المقبل برئاسة موريتانيا رئيس الدورة العادية (43) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكذلك الدعوة لانعقاد أعمال المكتب التنفيذي للمجلس يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل برئاسة مصر.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها اليوم، أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليه من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية جاءت الدعوة لهذه الاجتماعات، لمناقشة ما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل جائحة كورونا.

وأفادت أبو غزالة بأنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم شبابنا العربي من برامج وانشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد (online) يوم الاحد 5 يوليو المقبل، مثل مؤتمر حول الشباب العربي ما بعد جائحة كورونا، منتدى الشباب العربي الأوروبي السابع، بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2020، برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية، جلسة حوارية حول الشباب العربي والثورة الصناعية، جلسة حوارية حول ماذا يريد الشباب العربي للوصول لأهداف التنمية المستدامة، كما يتضمن جدول الاعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، دورة تدريبية في مجال التسويق والاعلام الرياضي، البرنامج العربي المتقدم في الاستثمار الرياضي في المنشآت الرياضية.