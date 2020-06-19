بالصور: معقّم يدين يتسبّب باشتعال سيارة!

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في زمن تفشّي فيروس "كورونا" حول العالم، بات معقّم اليدين جزءاً أساسياً من حياة البشر اليومية خلال الأشهر الماضية، لكنّ الجدل لا يزال مستمراً حول إمكانية أن تتسبّب هذه المادة الكيميائية في حرائق داخل السيارات.
وقال قسم الإطفاء بمدينة واوكيغان التابعة للولاية، في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "يبدو أنّ النيران سببها زجاجة صغيرة من معقم اليد تركت داخل السيارة"، محذراً السائقين من هذا السلوك.
وتابع منشور قسم الإطفاء في واوكيغان: "يبدو أن ضوء الشمس الساطع نفذ إلى المعقم وكان كافياً لإشعال الحريق"، ونشر صوراً لأجزاء منصهرة ومتفحمة داخل السيارة.
ووفقا لمقطع فيديو نشرته الجمعية الوطنية الأميركية للوقاية من الحرائق، فإن "مطهر اليدين قابل للاشتعال بالتأكيد، لكنه لا يزال يتطلب مصدراً لبدء الحريق".
كما أكّدت منظمة الصحة العالمية، مستندة إلى دراسة أجريت عام 2007، أن مخاطر الحريق من جراء معقم اليدين "منخفضة للغاية".
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