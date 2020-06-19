فيديو نادر لإليسا وهي تغني لميادة الحناوي يلقى رواجاً واسعاً

وبدأت إليسا بحالة غنائية جيدة نالت استحسان الجمهور حيث أبدعت في أداء أغنية "غيرت حياتي" للفنانة ميادة الحناوي، إلا أن ما خطف الجمهور أكثر ملامحها الناعمة وجمالها الذي لاقى إشادة واسعة من جانب المتابعين.

وتركزت أغلب التعليقات على أن صوت إليسا رائعًا كعادتها ولم يتغير كثيرًا مؤكدين أن جمالها كان لافتاً، بينما أرجع البعض تميزها بالجمال سابقًا عن الآن إلى أنها أجرت عمليات تجميل غيرت من شكلها وفق تعبيرهم.

ومما جاء في تعليقات المتابعين: "عمليات التجميل بتغير كتير وكمان صوتها هوه هوه"، و"هى فين اليسا مش شايفها هو الصوت واحد بس"، و"هو نفس الصوت بس تقريبا واحدة تانية اللى بتغني"، و"سبحان الله شلون كان شكلها حلو أما الان فرق كبير يعني الآن مش جميلة (العتب على كبر السن)"، و"دي كانت حلوة أوي".