فيديو نادر لإليسا وهي تغني لميادة الحناوي يلقى رواجاً واسعاً

حظي مقطع فيديو قديم تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي على إعجاب قطاع كبير من المتابعين، إذْ ظهرت فيه الفنانة إليسا، وهي تغني للفنانة السورية ميادة الحناوي تبين أنه يعود إلى ما قبل 28 عامًا، حيث أدت هذه الأغنية تحديدًا عام 1992.
وتركزت أغلب التعليقات على أن صوت إليسا رائعًا كعادتها ولم يتغير كثيرًا مؤكدين أن جمالها كان لافتاً، بينما أرجع البعض تميزها بالجمال سابقًا عن الآن إلى أنها أجرت عمليات تجميل غيرت من شكلها وفق تعبيرهم.
ومما جاء في تعليقات المتابعين: "عمليات التجميل بتغير كتير وكمان صوتها هوه هوه"، و"هى فين اليسا مش شايفها هو الصوت واحد بس"، و"هو نفس الصوت بس تقريبا واحدة تانية اللى بتغني"، و"سبحان الله شلون كان شكلها حلو أما الان فرق كبير يعني الآن مش جميلة (العتب على كبر السن)"، و"دي كانت حلوة أوي".
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