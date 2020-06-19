حريق 'كبير' في الأعظمية والدفاع المدني يتدخل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً كبيراً اندلع داخل مبنى قيد الإنشاء ضمن رأس الحواش في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تحاول إبعاد خطر النيران عن محطة وقود مجاورة للمبنى".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.