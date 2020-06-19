طائرة عسكرية خاصة لنقل جثمان التميمي من تركيا إلى العراق

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، بإرسال طائرة عسكرية خاصة لنقل جثمان قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي من تركيا إلى العراق.
وأفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، في وقت سابق اليوم، بأن قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، والذي تعرض الى وعكة صحية ونقل الى تركيا للعلاج قد فارق الحياة اليوم بعد تدهور حالته الصحية.
وتعرض التميمي في 25 ايار الماضي، الى "نزيف بالدماغ" نُقل على اثره الى إحدى مستشفيات العصامة بغداد بشكل عاجل، فيما نقل بعد حين الى تركيا لتلقي العلاج.
ونعت قيادة العمليات المشتركة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، ووصفته بالقائد "المهني الشجاع والنزيه" طوال فترة خدمته العسكرية .
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