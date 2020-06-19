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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقيم سوري في الإمارات يشكر محمد بن زايد على إجلائه من البوسنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
وجه رب أسرة سوري الشكر للشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على لفتته الإنسانية بإجلاء عائلته من البوسنة بعد إغلاق مطارات العالم وتوفير طائرة خاصة لنقله وزوجته إلى الإمارات، وذلك بسبب حالة ابنتيه الصحية وابتعاده وزوجته عنهما.
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