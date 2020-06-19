شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على الحوثيين في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، الجمعة، هجوماً واسعاً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الهجوم تم من عدّة محاور، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني تتقدّم في مناطق قشعان والأبرش وسط تراجع وخسائر في صفوف الميليشيات.

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم خاطف شنته قوات الجيش الوطني، استهدف تجمّعاً لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

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وقال مصدر عسكري، إن الجيش الوطني نفّذ هجوماً استباقياً ضد مجاميع من ميليشيات الحوثي كانت تخطط للإغارة على أحد مواقع الجيش في جبهة النضود شرق بير المزاريق بمحافظة الجوف.

وأكد المصدر أن الجيش الوطني أطبق الحصار على مجاميع الميليشيات واشتبك معهم وأوقع عدداً منهم بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقّى منها بالفرار.. مشيراً إلى أن الجيش الوطني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها عناصر الميليشيات.

وفي السياق ذاته، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات تابعة للميليشيات الانقلابية كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل.