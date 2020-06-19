شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه لولا ثورة 30 يونيو لانتهت المنطقة العربية بالكامل، متابعا: "علينا أن نستعيد المشهد قبل ثورة 30 يونيو، وما كانت عليه الأوضاع حينذاك، وكيف راهن الرئيس عبد الفتاح السيسى بحياته من أجل أن يحمي ثورة الشعب المصرى العظيم، الذى كشف أكاذيب وألاعيب الجماعة الإرهابية، وخرج عن بكرة أبيه ليعلن رفضه لهذه الجماعة".

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مصر هى قلب الأمة العربية بالكامل، وهى الدرع الواقى للمنطقة، وبالفعل هذا ما سجلته الأحداث السابقة، حيث يوجد عدد من الدول التى تم التدخل فيها وتأثرت شعوب المنطقة با الأحداث قبل 30 يونيو، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى راهن على حياته لحماية الثورة وكان منحاز للشعب بصورة واضحة، قائلا:" علينا أن نتذكر مشهد الشارع المصرى، وكيف كانت الجماعة الإرهابية تتعدى على مؤسسات الدولة وتنشر الخوف والفزع والهلع، وكانت الدولة بلا امان نتيجة أفعال هذه الجماعة الفاشية".

وأضاف القصبى، أن البلاد كانت تعانى من الخوف والرعب نتيجة عدم وجود آمان، والمشهد كان بمثابة عدم وجود مؤسسات، على الرغم من قسوة المشهد إلا أنه ولد طاقات لدى الشعب المصرى الذى صمم على استعادة الدولة المصرية وأدرك أن هناك مخطط دولى ومحلى فى آن واحد الهدف منها إسقاط مصر، وإرادة الشعب اجتمعت بالكامل فى مشهد ليس له مثيل فى حياة الدولة، وإنحاز الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد أن راهن بحياته لحماية هذه الثورة.

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ودعا رئيس ائتلاف دعم مصر، الشعب المصرى إلى حماية مكتسبات الثورة، وتحصين أنفسهم من السموم التى تطلقها الجماعة الإرهابية فى مختلف وسائل الإعلام الإرهابية، ومواقع التواصل الاجتماعى، قائلا:" لدينا قيادة واعية وحكيمة لا ولن تفرط فى حقوق المصريين، ونسير بميزان دقيق فى كافة القضايا وحكمة عالية لا إفراط ولا تفريط".