لبحث تطورات الأوضاع بليبيا.. مصر تطلب عقد اجتماع وزاري طارئ بالجامعة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ـ بأن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، وذلك لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، عبر تقنية الفيديو كونفراس .

واشار الأمين المساعد إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع ، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.