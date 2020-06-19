تمركزات ثابتة للتصدي للمواقف الطارئة.. استعدادات الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيو الجاري؛ وذلك باعتماد خطط التأمين التي تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.

شملت الخطة تعيين تمركزات أمنية ثابته أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من نتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وامتدت خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

ومن جانبهم تفقد مديري الأمن على مستوى الجمهورية محيط لجان الامتحانات والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.