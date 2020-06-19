"انقذوا الأطفال" تحذر من مخاطر كورونا في شمال غرب سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

ذكرت منظمة "انقذوا الأطفال" الدولية الإغاثية أن أكثر من 200 ألف شخص فروا في مارس الماضي من مخيمات اللجوء المكتظة في شمال غرب سوريا منذ الهدنة في إدلب، معقل المتمردين السوريين.

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق غدا السبت أنه بسبب جائحة كورونا يضطر الكثير من الفارين، الذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم، للعودة إلى منازلهم المدمرة، مضيفة أن المخيمات الضيقة ليست مجهزة لمكافحة تفشٍ لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة ضرورة الدخول غير المقيد لموظفي الإغاثة إلى المنطقة.

تجدر الإشارة إلى ان إدلب، عقب نحو تسعة أعوام من الحرب الأهلية في سوريا، هي المعقل الأخير الكبير للمتمردين، ويسيطر عليها تنظيم "تحرير الشام" المقرب من القاعدة. وتقاتل هناك أيضا مجموعات حليفة مع تركيا. ويدعم قوات الجيش السوري مليشيات موالية لإيران، من بينها حزب الله اللبناني الشيعي. وكان الاتحاد الأوروبي وضع الذراع العسكرية لحزب الله عام 2013 في قائمة الإرهاب.

وقالت سونيا خوش، المديرة الإقليمية للمنظمة في سوريا عن أوضاع الأطفال والعائلات هناك: "لقد فروا من معارك كثيفة، ويعيشون في ظروف لا يمكن تصورها، وهم مجبرون الآن على الفرار من تهديد فيروس مميت".