محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: أصيب 8 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالطريق الصحراوي، عند الكيلو ٨٤ اتجاه الإسكندرية بمحافظة البحيرة. أسفر الحادث عن إصابة "مريم عصام حسين ١١ عامًا، فيروز عصام حسين ٨ أعوام، مريم محسن محمد ٢٥ عامًا، مروة حسين حسنين ٣٤ عامًا، بثينة فهمي محمد حسين ٦٠ عامًا، محمد عادل الخولي ٣٠ عامًا، ليلى محمد عادل ٩ أشهر، وليلى عصام حسين ٥ أعوام وجميعهم مقيمون في مدينة 6 أكتوبر. جرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في تصادم على "صحراوي البحيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.