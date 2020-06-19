محمد اسماعيل - القاهرة - إرفورت- (د ب أ):
قرر وزراء داخلية ألمانيا على مستوى الولايات تمديد وقف الترحيل إلى سوريا حتى نهاية هذا العام، حسبما أعلنت الحكومة المحلية لولاية تورينجن الألمانية اليوم الجمعة عقب انعقاد مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا في مدينة إرفورت.
يُذكر أن ألمانيا أوقفت عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب المعارك هناك لأول مرة عام 2012، وتم تمديد ذلك باستمرار منذ ذلك الحين.
وتكررت مطالب من الولايات التي يقودها التحالف المسيحي على وجه الخصوص بترحيل السوريين الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا إلى موطنهم. وبحسب تقديرات وزارة الخارجية الألمانية، لا يمكن حاليا اعتبار أي منطقة في سوريا آمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء داخلية ألمانيا يمددون وقف الترحيل إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.