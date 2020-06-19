الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزيد الضغط على إيران لتسمح بتفتيش مواقع مشتبه بها

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (د ب أ):

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا اليوم الجمعة يطالب فيه إيران بالسماح بتفتيش المنشآت النووية في موقعين مشتبه بهما بعد أكثر من أربعة أشهر من المماطلة.

وهذه هي أول مرة يوجه فيها المجلس المؤلف من 35 دولة الانتقاد لإيران منذ توصل طهران والقوى العالمية الكبرى لاتفاق نووي في عام 2015.

وكتبت وكالة الطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، في تقرير صدر مؤخرا أنه تم منع مفتشيها من زيارة موقعين يشتبه في أنه استخدم بهما مواد نووية في الماضي، وأشار التقرير كذلك إلى أنه تم تطهير الموقعين على ما يبدو لإزالة آثار هذه الأنشطة.

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وجاء في القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنه يتعين على إيران "أن تتعاون بصورة كاملة مع الوكالة، وأن تلبي طلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

وهدد مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية مرارا الأسبوع الجاري بأن مثل هذا القرار يمكن أن يضر بالعلاقات بين طهران والوكالة الدولية، التي تنشر المفتشين في إيران على مدار الساعة لمراقبة تنفيذ اتفاق 2015.

يذكر أن إيران توقفت منذ العام الماضي عن الالتزام بالعديد من البنود الرئيسية للاتفاق، في رد فعل على انسحاب الولايات المتحدة منه، وإعادة فرض عقوبات أمريكية على الجمهورية الإسلامية.