حلم انتهى خلف القضبان.. ضبط شخص يروج لبيع الآثار عبر الـ "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص، لإدارته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر مشاركات للترويج لبيع وشراء القطع الأثرية والعملات بقصد النصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، بنشر مشاركات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية وعملات أجنبية نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوي على آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها وصور لقطع أثرية.بمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للترويج والوساطة للراغبين من المواطنين في بيع وشراء قطع أثرية وعملات أجنبية عبر موقع التواصل الاجتماعي بغرض النصب عليهم والاستفادة منهم ماديا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.