إيران.. عدد الوفيات الجديدة بكورونا يقفز إلى 120

شهدت إيران اليوم الجمعة ارتفاعا جديدا لمؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث وصل إلى 120 مقابل 87 أمس، لتبلغ حصيلة الوفيات 9392 حالة منذ بداية تفشي الوباء ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية، فإن معدل الإصابات الجديدة حافظعلى استقراره مع تسجيل 2615 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 2596 في الإحصائية السابقة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 200262.
وذكرت الصحة الإيرانية أن 2833 من المصابين بالفيروس في حالة صحيةحرجة في غرف العناية المركزة، مشيرة مع ذلك إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 159192.
وحسب تصنيف الوزارة، فإن هناك 6 أقاليم في وضع صحي أحمر من حيث الإصابة بفيروس كورونا، وهي خوزستان، هرمزجان، كردستان، بوشهر، أذربيجان الغربية، سيستان وبلوشيستان.
وذكرت الصحة الإيرانية أنه تم إجراء مليون و370718 فحص تشخيص كورونا في البلاد حتى اليوم.
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