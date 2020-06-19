روسيا تعلق على اعتقال مرشح رئاسي في بيلاروس

اعتبر الكرملين أن اعتقال المرشح لمنصب رئيس بيلاروس، الرئيس السابق لـ"بلجاز بروم بنك" فيكتور باباريكو، هو أمر من الشؤون الداخلية لبيلاروس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم الجمعة، في تعليق على اعتقال باباريكو: "نعتبر هذا شأنا داخليا لبيلاروس، وفي هذه الحالة بالطبع

لا ننوي التدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس".

وأضاف ممثل الكرملين: "فيما يتعلق بالانتخابات نفسها (في بيلاروس)، فمن المؤكد أن المراقبين سيحضرونها وبالتالي فإن جميع التقييمات ستصدر لاحقا، عند انتهاء الانتخابات".

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في وقت سابق، قال إيفان تيرتيل، رئيس

لجنة الرقابة في بيلاروس، إن باباريكو، اعتقل بسبب محاولة التأثير على الشهود وإخفاء الأدلة.

وأضاف: "تم اعتقال باباريكو لضلوعه في تنظيم وتنفيذ أنشطة غير قانونية ومحاولات التأثير على الشهود وإخفاء آثار جرائم ارتكبت سابقا وأخيرا سحب كميات كبيرة من الأموال من الحسابات التي يسيطر عليها".

ووفقا لتيرتيل، تم قطع دابر آلية لغسيل الأموال وتهريبها، والتي بموجبها تم نقل كميات كبيرة من العملات إلى البنوك الأجنبية.