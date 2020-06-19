كوريا الجنوبية: لا علامات حتى الآن على تنفيذ كوريا الشمالية لتهديداتها

أفادت مصادر عسكرية كورية جنوبية، اليوم الجمعة، بأنه لا علامات حتى الآن على تنفيذ كوريا الشمالية لتهديدها بتعزيز وجودها العسكري بالقرب من الحدود بين البلدين ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكد مسؤول في هيئة الأركان الجنوبية في تصريح صحفي، أنه "لم يتم تأكيد أي إجراءات تتعلق مباشرة بالتحذيرات

التي أطلقتها بيونج يانج، مضيفا: "جيشنا يحافظ على وضع المراقبة والاستعداد ويراقب كوريا الشمالية على مدار الساعة".

وهددت هيئة أركان الجيش الكوري الشمالي يوم الأربعاء الماضي بأنها ستعيد نشر قواتها في المنطقتين الاقتصاديتين قبالة الحدود، وستعيد مواقع الحراسة،

التي تمت إزالتها من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين وتستأنف جميع أنواع التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود في تعبير عن غضبها بسبب حملات المنشورات المناهضة لبيونج يانج.

وتم في وقت سابق رصد جنود كوريين شماليين في بعض مواقع الحراسة الشاغرة داخل المنطقة منزوعة السلاح ما أثار تكهنات بأن الشمال بدأ التحرك لنشر مزيد من القوات في المنطقة الحدودية وفقا لتهديداته.