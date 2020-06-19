الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارًا بشأن إيران

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، مشروع قرار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلب من إيران إتاحة الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
واجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة بقوامه الكامل بدعوة من رئيسه، للتصويت على مشروع القرار بشأن إيران، المقدم من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وفي وقت سابق، قال ممثل الصين الدائم لدىالمنظمات الدولية في فيينا وانج كون، إن بلاده لا توافق على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الدعوة إلى إتاحة الوصول إلى منشأتين في إيران وتعارض مشروع القرار الثلاثي الأوروبي بشأن هذا الموضوع، والذي قد يضر بالصفقة النووية إذا تم اعتماده.
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