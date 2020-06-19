وفاة نجل الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف في الولايات المتحدة

أكدت عائلة سيرجي خروتشوف، نجل الزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروتشوف، اليوم الجمعة أنه توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت حفيدة الزعيم السوفيتي الراحل، نينا، لوسائل الإعلام وفاة سيرجي خروشوف في مدينة كرانستون بولاية رود آيلاند أمس الخميس، دونالكشف عن سبب الوفاة وموعد مراسم الجنازة.
وأفادت قناة REN TV الروسية التي تحدثت عن الموضوع مع الصديق الأمريكي لعائلة خروشوف، مارك جاريسون، بأن "ملابسات مأساوية" تحيط بوفاة نجل الزعيم السوفيتي السابق.
ولد سيرجي خروشوف عام 1935 وتخرج عام
وحتى عام 1963، حصل سيرجي على شهادة الدكتوراه في العلوم التكنولوجية ودرجة البروفيسور، بالإضافة إلى منحه لقب بطل العمل الاشتراكي وجائزة لينين.
وفي عام 1991، هاجر سيرغي خروشوف إلى الولايات المتحدة حيث كان يلقي دروسا بشأن تاريخ الحرب الباردة في جامعة براون بمدينة بروفيدنس.
وحصل نجل الزعيم السوفيتي السابق على الجنسية الأمريكية.
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