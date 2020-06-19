متجاهلا تفشي كورونا.. الحرس الثوري يقيم معرضا جماهيريا لمنظومته الصاروخية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأضافت الوكالة أن ”عرض هذه المنظومة الصاروخية محلية الصنع، جاء بمناسبة الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة الأكثر تطورا (غلوبال هاوك)“.

واعترفت قوات الحرس الثوري بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية قرب الحدود الإيرانية في حزيران/يونيو من العام الماضي، بعدما دخلت الأجواء الإيرانية، وذلك من خلال منظومة صواريخ ”سوم خرداد“ محلية الصنع.

وجرى عرض هذه المنظومة الصاروخية في طهران في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا بين الإيرانيين، في تجاهل من الحرس الثوري للإجراءات الصحية التي تطالب بالتباعد الاجتماعي، لمنع تفشي الوباء.

وأقيم المعرض في منتزه وبحيرة ”جيتكر“ الواقعة غرب العاصمة طهران، والتي تبلغ مساحتها نحو 14.5 كيلومتر، وهي أكبر منطقة ترفيهية في طهران، وكانت لفترة طويلة مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا.