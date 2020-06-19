احتجاجا على سلوك ترامب..استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية من السود

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وكتبت ماري إليزابيث تايلور، مساعدة وزير الخارجيّة الأمريكي للشؤون القضائيّة، في رسالة استقالتها التي قدّمتها إلى الوزير مايك بومبيو وحصلت صحيفة ”واشنطن بوست“ على نسخة منها، إنّ ”تعليقات الرئيس وإجراءاته في ما يتعلّق بالظلم العنصري وبالأمريكيّين السود تتعارض مباشرةً مع قيمي ومعتقداتي“.
وتايلور البالغة ثلاثين من العمر، هي الشخص الأصغر سنا الذي يتم تعيينه في هذا المنصب، وأول امرأة سوداء تشغله.
وأثار مقتل فلويد، على يد الشرطي “ديريك تشوفين”، بولاية مينيابوليس، في 25 مايو/ أيار الماضي، الغضب في المجتمع الأمريكي، حيث اندلعت على إثرها مظاهرات حاشدة، امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وخرجت الكثير من الدعوات الملحة لإصلاح جهاز قوات الأمن في الولايات المتحدة.
وكان ترامب أمر بتشديد التدابير الأمنية لاحتواء الاحتجاجات متذرعا بأعمال الشغب والنهب التي رافقتها.
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