كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: إصابات كورونا في تركيا 6 أضعاف المعلن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية فى تركيا، أرغودار، اليوم الجمعة، عن تحذيره بشأن ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتا إلي أهمية عدم التهاون فى إجراءات التصدى للوباء، مضيفًا أن الرقم الحقيقى للإصابات يساوى أضعاف مضاعفة.

وأشار أرغودار، إلى أن الفيروس لا يزال نشطًا، ولا يزال خطر انتشاره قائمًا، قائلا: "للأسف معدلات الإصابة تتزايد فى تركيا منذ أربعة أيام، لكن دعونا لا ننسى أن معدلات الإصابة التى نتمكن من رصدها فى الوقت الراهن هى فقط القمة الظاهرة من الجبل الجليدى".

وأضاف: "لابد من ضرب معدلات الإصابة اليومية فى ستة أو سبعة، ففى النهاية الأجهزة التى نجرى بها هذه الاختبارات تستطيع تقديم نتائج صحيحة بنسبة 60% فقط 80% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أية أعراض، وهم ما نطلق عليهم المضيف الوسيط، أى أنهم لا يظهرون أية أعراض مسبقة لكنهم قادرون على نشر الفيروس، لهذا لابد من ضرب معدلات الإصابة فى تركيا وحول العالم فى ستة أو سبعة نظرًا لانخفاض دقة الأجهزة التى تجرى الاختبارات، ولكون 80% من الأشخاص يصنفون كمضيف وسيط".