كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: إصابات كورونا في تركيا 6 أضعاف المعلن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية فى تركيا، أرغودار، اليوم الجمعة، عن تحذيره بشأن ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتا إلي أهمية عدم التهاون فى إجراءات التصدى للوباء، مضيفًا أن الرقم الحقيقى للإصابات يساوى أضعاف مضاعفة.
وأشار أرغودار، إلى أن الفيروس لا يزال نشطًا، ولا يزال خطر انتشاره قائمًا، قائلا: "للأسف معدلات الإصابة تتزايد فى تركيا منذ أربعة أيام، لكن دعونا لا ننسى أن معدلات الإصابة التى نتمكن من رصدها فى الوقت الراهن هى فقط القمة الظاهرة من الجبل الجليدى".
وأضاف: "لابد من ضرب معدلات الإصابة اليومية فى ستة أو سبعة، ففى النهاية الأجهزة التى نجرى بها هذه الاختبارات تستطيع تقديم نتائج صحيحة بنسبة 60% فقط 80% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أية أعراض، وهم ما نطلق عليهم المضيف الوسيط، أى أنهم لا يظهرون أية أعراض مسبقة لكنهم قادرون على نشر الفيروس، لهذا لابد من ضرب معدلات الإصابة فى تركيا وحول العالم فى ستة أو سبعة نظرًا لانخفاض دقة الأجهزة التى تجرى الاختبارات، ولكون 80% من الأشخاص يصنفون كمضيف وسيط".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.